Врач Слизова предупредила, что диабет у матери может вызвать смерть плода

Акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики Анастасия Слизова поделилась информацией относительно возможных причин внутриутробной гибели плода. Такие случаи могут возникать как из-за проблем со здоровьем самой беременной женщины, так и непосредственно ребенка, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

По словам медика, основным фактором смерти малыша в утробе становится дистресс-синдром плода, характеризующийся остановкой сердечного ритма и двигательной активности. Чаще всего такое явление провоцируется патологиями плаценты.

«Также причиной гибели плода могут стать врожденные аномалии развития плода. Это внутриутробная инфицированность, например, если был амниоцентез в анамнезе», — добавила врач.

Среди факторов риска со стороны будущей матери Слизова выделила хронические заболевания, такие как сахарный диабет, почечная дисфункция, нарушения функций надпочечников. Сюда же относятся вредные привычки: употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение.