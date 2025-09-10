Врач Слизова подтвердила, что переохлаждение нижних конечностей может повлиять на развитие цистита

Акушер-гинеколог Анастасия Слизова в беседе с ИА RuNews24.ru объяснила взаимосвязь переохлаждения и состояния женской репродуктивной системы. Врач подтвердила, что холодовая экспозиция нижних конечностей может повлиять на развитие воспалений.

Переохлаждение ног ведет к снижению общего иммунитета, создавая условия для активации патогенных микроорганизмов, которые могут находиться в организме. Следовательно, одежда, обеспечивающая тепло, важна для предотвращения болезней.

Доктор Слизова особо подчеркнула, что заболевание связано не столько с холодной погодой, сколько с наличием инфекции. Она привела в качестве примера цистит, возникающий из-за проникновения бактерий в мочевой пузырь.

Для профилактики воспаления мочевыводящих путей врач рекомендует поддерживать иммунитет, правильно питаться, полноценно отдыхать и избегать эмоциональных нагрузок. Важна и тщательная гигиена половых органов, соблюдение элементарных санитарных норм.