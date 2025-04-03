Врач Слизова: гепатит C у беременных влияет на развитие плода

Получение диагноза «гепатит С» становится серьезным испытанием для любого человека, особенно для женщин, ожидающих ребенка. В беседе с RuNews24.ru акушер-гинеколог Анастасия Слизова рассказала о воздействии этого заболевания на здоровье будущего малыша.

Гепатит С — это вирусная инфекция, которая поражает печень и при отсутствии адекватного лечения может привести к смерти. Если же беременность протекает на фоне подтвержденного гепатита С, негативные последствия могут сказываться на развитии плода.

«Если анализ выявляет более 2000000 копий гепатита С, то риск заражения младенца около 7%. Если меньше, то заражение невозможно», — пояснила специалист.

По ее словам, контакт крови матери и новорожденного во время родов также несет определенную опасность. Что касается кормления грудью, оно не провоцирует передачу вируса, добавила «ТСН24».