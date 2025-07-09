Врач Сластен сообщила, что головная боль может указывать на гастрит

Врач-гастроэнтеролог из Красногорской больницы Юлия Сластен сообщила NEWS.ru , что головная боль может указывать на гастрит. Она объяснила, что активация парасимпатической нервной системы и раздражение блуждающего нерва сопровождают это заболевание.

Специалист подчеркнула, что симптомы гастрита могут меняться в зависимости от его формы, уровня кислотности и индивидуальных особенностей пациента.

Симптомы гастрита варьируются в зависимости от формы заболевания, кислотности желудочного сока и особенностей организма. Среди наиболее распространенных признаков — боль или тяжесть в верхней части живота, тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушение стула и общая слабость. Сластен отметила, что активация парасимпатической нервной системы и раздражение блуждающего нерва при гастрите могут вызывать головные боли.