Врач Сластен назвала шаурму сбалансированным блюдом, которое не вредит человеку

Гастроэнтеролог Юлия Сластен развеяла мифы об опасности шаурмы. При умеренном потреблении блюдо не несет вреда для здоровья, отметила эксперт в беседе с NEWS.ru .

По словам врача, шаурма обладает сбалансированным составом ингредиентов. Лаваш содержит сложные углеводы, свежие овощи — клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм.

«Основной риск возникает только при регулярном употреблении жирных вариантов с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса», — предупредила медик.

Она также добавила, что куриная грудка, используемая при приготовлении, богата белком и содержит относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом. Стандартная порция фастфуда не представляет угрозы для уровня холестерина у здорового человека.