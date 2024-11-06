Врач Скупченко: рациональное питание тесно связано с «методом тарелки»

Врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» Алевтина Скупченко в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что правильное и полноценное питание тесно связано с так называемым методом тарелки.

Прием пищи должен выглядеть следующим образом: 50% тарелки занимают различные овощи, 25% — белки, еще 25% — сложные углеводы. При этом медик назвала ошибочным утверждение, что быстрые углеводы вовсе не должны присутствовать в рационе.

«Делать больших перерывов в приеме пищи — больше четырех часов — нельзя. Это провоцирует голод к следующему приему», — добавила Скупченко.

В момент голода важно перекусить чем-то полезным, а в момент насыщения — прекратить набивать желудок, отметила эндокринолог.