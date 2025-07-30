Врач Скорогудаева рекомендовала аллергикам чаще менять наволочку

Дерматолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала в беседе с радиостанцией « Говорит Москва », как избежать проблем с конъюнктивитом и ринитом в период цветения.

Эксперт посоветовала споласкивать волосы, умывать лицо, промывать глаза и нос после возвращения домой с улицы.

«Сейчас вторая половина лета, где полынь начинает цвести, и у многих людей началась аллергическая реакция. И здесь может быть конъюнктивит, все, что связано с носом», — пояснила медик.

По словам врача, также важно чаще менять наволочку. Эти меры помогут минимизировать контакт с пыльцой и облегчить симптомы аллергии.