Врач Скакун: некоторые упражнения для осанки можно делать за рабочим столом

Поддерживать здоровую осанку можно упражнениями, которые выполняются прямо за рабочим столом. Об этом рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.

Хорошая осанка уменьшает давление на суставы и мышцы, стимулирует кровообращение и предотвращает хронические боли. Следующие упражнения помогут расслабиться и улучшить кровоток прямо за рабочим местом всего за несколько минут.

Растяжка шеи. Сядьте прямо, расслабив плечи. Наклоняйте голову к правому плечу, пытаясь дотянуться ухом до него (без поднятия плеча). Задержитесь на 10 секунд, а потом выполните наклон в другую сторону. Повторите по три раза для каждой стороны.

Скрутка позвоночника. Оставаясь сидеть на стуле, поставьте ноги на пол. Повернитесь корпусом вправо, держась руками за спинку стула, задержитесь на 10-15 секунд, после чего сделайте поворот в левую сторону. Выполняйте по три подхода для каждого направления.

Круговые вращения плечами. Поднимите плечи вверх к ушам, затем медленно опустите вниз и назад. Вращайте плечами вперед и назад по 10 раз в каждую сторону.

Эти простые упражнения помогут поддерживать здоровье спины и общее самочувствие даже при длительной работе за компьютером.