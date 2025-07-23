Врач Скачкова указала на пользу пальмового масла для сердца

Эндокринолог Екатерина Скачкова обсудила с сайтом Здоровье Mail распространенные убеждения о влиянии пальмового масла на организм человека. Сегодня продукт встречается практически везде — от шоколада до детского питания.

По словам врача, научные исследования подтверждают полезные свойства пальмового масла. Так, замена трансжиров пальмовым маслом снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Кроме того, продукт содержит пальмитиновую кислоту, важную для грудных детей, поэтому его разрешено добавлять в молочные смеси. Красное пальмовое масло богато витамином Е, содержание которого в 15 раз выше, чем в подсолнечном масле, добавила медик.

При этом она предупредила о высокой калорийности продукта и большом количестве насыщенных жиров, которые способны поднять уровень холестерина.