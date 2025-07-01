Врач Симонова рассказала, что выработка мелатонина тесно связана с освещением

В современном мире недостаток сна стал серьезной проблемой. Хроническое недосыпание негативно сказывается на иммунной системе, ускоряет процессы старения и снижает общее качество жизни. Врач-гигиенист Виктория Симонова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по улучшению качества сна и нормализации выработки мелатонина.

«Мелатонин называют гормоном сна. Он отвечает не только за засыпание, но и за восстановление организма в ночное время. Его недостаток сказывается на коже, концентрации, настроении и даже на уровне сахара в крови», — отметила Симонова.

Выработка мелатонина тесно связана с освещением и распорядком дня. Гормон синтезируется исключительно в темноте, и даже небольшой свет от электронных устройств может нарушить этот процесс. Врач рекомендует выключать телевизоры, смартфоны и ноутбуки минимум за час до сна. В спальне предпочтительнее использовать теплый и приглушенный свет или ночники с желтым оттенком.

Поддержание регулярного режима сна и бодрствования способствует формированию устойчивого биологического ритма. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. В течение дня рекомендуется быть физически активным: прогулки, утренняя зарядка, занятия спортом — все это способствует повышению уровня гормонов, способствующих крепкому сну.

Летом, по словам врача, важно уделить особое внимание качеству сна. Жара, изменения погоды и снижение концентрации могут негативно сказаться на организме. Поэтому важно создать комфортные условия для сна: обеспечить тишину, затемнить помещение и избегать новостей и активных дел перед сном.