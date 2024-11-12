Врач Симонова рассказала, что пожилые люди могут испытывать спутанность сознания во время пневмонии

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова в разговоре с RT назвала основные симптомы, характерные для пневмонии.

Обычно при пневмонии пациент испытывает слабость, повышенную потливость, кашель с выделением мокроты и температуру выше 38 градусов. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания.

Медик предупредила, что отсутствие правильной терапии может привести к серьезным осложнениям.

«Также отсутствие корректного и своевременного лечения может привести к сепсису», — добавила Симонова.

Иногда пневмонию путают с ОРВИ, бронхитом и туберкулезом. Чтобы точно определить заболевание, врач назначает сдачу общего анализа крови, чтобы посмотреть такой показатель как С-реактивный белок.