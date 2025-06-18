Врач Симонова предупредила о риске заражения паразитами через немытые руки

Гигиенист и кандидат медицинских наук Виктория Симонова поделилась информацией, как человек может заразиться паразитами и какие болезни они вызывают. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам врача, в организм человека паразиты проникают различными путями: через грязные руки, инфицированную воду, недостаточно термически обработанную еду, укусы насекомых и даже непосредственно через кожные покровы.

К числу наиболее распространенных заболеваний медик отнесла гельминтозы (аскаридоз, энтеробиоз, описторхоз), лямблиоз, токсоплазмоз, малярию, болезнь Шагаса и лейшманиоз. Чтобы предотвратить заражение, эксперт рекомендовала регулярно мыть руки, кипятить воду, тщательно прожаривать мясо и рыбу, проводить дегельминтизацию домашних животных.