Врач Симонова предупредила о риске заражения бруцеллезом из-за сырого молока

Ветеринарный врач Евгения Симонова предостерегла от употребления некипяченого молока. В эфире радиостанции « Говорит Москва » специалист заявила, что в таком продукте могут находиться опасные бактерии бруцеллы.

Как пояснила специалист, речь идет о заболевании бруцеллезе, которое передается человеку от животных.

«Чаще всего эта болезнь профессиональная либо болезнь сырого молока, когда мы его не прокипятили, и мы пьем молоко с бруцеллой», — предупредила медик.

По ее словам, среди последствий заражения — проблемы с репродуктивной функцией, возникновение выкидышей. Также есть вероятность появления патологий суставов.