Врач Симкин посоветовал делать зарядку после работы в огороде

Остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин поделился с « Газетой.ru » рекомендациями для тех, кто испытывает боль в теле, спине или коленях после работы на даче.

Специалист посоветовал не лежать в постели, а расслабить мышцы с помощью упражнений.

«Дачные активности в массе своей подразумевают статичную нагрузку, поэтому даже когда вы ложитесь, мышцы остаются напряженными. Для поддержания кровообращения в суставах и позвоночнике необходимо движение», — пояснил врач.

По словам эксперта, после работы в саду или огороде подойдет обычная ходьба в спокойном темпе. Оптимальным вариантом считается и зарядка для растяжки мышц.