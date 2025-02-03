Врач Симкин: хруст в коленях может свидетельствовать об артрозе

Остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал « Газете.ru », что хруст в коленях может свидетельствовать о наличии плоскостопия, артроза или артрита.

По словам врача, легкое похрустывание при приседаниях обычно считается нормальным. Поводом для беспокойства служит хруст или щелчки, возникающие при обычной ходьбе, особенно если они ощущаются только в одном колене.

«Это может указывать на дистрофические изменения, которые связаны с недостатком кровоснабжения и нарушением питания сустава. В большинстве случаев речь идет об артрозе», — пояснил медик.

Эксперт также отметил, что недуг нередко развивается вследствие малоподвижного образа жизни и лишнего веса. Провоцирующим фактором могут служить травмы, как самого колена, так и других частей тела.