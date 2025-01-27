Врач Шурупова: зеленый чай помогает увеличить расход калорий

Педиатр Виктория Шурупова поделилась с « Известиями » мнением о пользе зеленого чая для снижения лишнего веса. Напиток действительно способствует похудению, отметила эксперт.

По ее словам, продукт содержит большое количество антиоксидантов, таких как катехины, обладающих множеством полезных свойств. Особое место занимает эпигаллокатехин галлат (EGCG), который влияет на метаболические процессы.

Некоторые исследования указывают на способность зеленого чая подавлять аппетит и повышать расход калорий, отметила врач. Помимо этого, напиток положительно воздействует на устойчивость к инсулину и снижает риск возникновения диабета второго типа.