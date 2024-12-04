Врач Шуров заявил, что от частого просмотра коротких видео можно стать глупее

Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с изданием Life рассказал, что людям, помешанным на коротких видео и клиповом мышлении, может грозить «гниение мозга».

Медик указал на опасность просмотра коротких бессмысленных видео по типу Reels. Он назвал такое времяпрепровождение цифровой зависимостью.

«Но по факту мозг в это время не учится, потому что клиповое мышление, быстрая смена кадров — это зависимость, которую вызывают сами цифровые компании», — добавил психиатр.

Во время просмотра коротких видео человек просто теряет время. Он не получает новых знаний, но может легко столкнуться с деградацией мозга, который сидит на «дофаминовом впрыске». Врач считает, что от частого просмотра коротких видео можно отупеть.