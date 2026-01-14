Врач Шуров сообщил о росте числа обращений к наркологам после новогодних праздников

После новогодних праздников наблюдается увеличение числа обращений за медицинской помощью в сфере наркологии. Подробнее рассказали психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев в беседе с Life.ru .

Шуров напомнил, что в этом году россияне получили 12 выходных, и многие решили провести отпуск дома.

«Количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются», — отметил врач.

Его коллега добавил, что в области наркологии существует закономерность: первые две недели года отмечаются преимущественно домашними вызовами. Начиная с середины месяца пациенты чаще поступают уже непосредственно в специализированные клиники и отделения токсикологической помощи.