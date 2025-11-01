Врач Шуров сообщил, что гипноз не признают доказательством при судебном разбирательстве

Гипноз не может использоваться в качестве доказательства в суде из-за спорных механизмов действия и отсутствия признания его эффективности в научных кругах. Об этом рассказал психотерапевт и нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru .

По словам эксперта, метод вызывает сомнения в юридической практике.

«Гипноз — это своего рода трансовое состояние, однако не все люди способны подвергнуться его воздействию. Я убежден, что этому явлению слишком много внимания уделяется в качестве сенсации», — отметил медик.

Как пояснил специалист, ни один суд не примет результаты сеанса в качестве достоверных данных. Отсутствие научных доказательств эффективности ставит под вопрос применение метода в судебной практике, добавил «Ридус».