Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал новость о создании рецептуры водки, которая позволяет снизить интенсивность похмелья на 57%. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Врач назвал подобные заявления «изощренным маркетингом». По его словам, печень способна обрабатывать определенное количество этанола в единицу времени, и никакие добавки не смогут ускорить этот процесс.

«Похмелье — это результат отравления. <…> Можно что угодно добавить, хоть Лимонник Китайский — перерабатывать все будет печень, и ее ресурсы в плане работы с ядом ограничены», — рассказал медик.

В заключение специалист отметил, что единственная беспохмельная водка — это чистая вода, от которой никому действительно не бывает плохо.