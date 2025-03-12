Врач Шуров: депрессию отличает отсутствие причины подавленности

Психиатр Василий Шуров объяснил, как отличить депрессию от плохого настроения. Так, при психическом расстройстве нет явной причины подавленности, отметил эксперт в беседе с News.ru .

Врач подчеркнул, что при плохом настроении можно понять, почему самочувствие ухудшилось. Обычно неприятное состояние отступает в течение нескольких дней.

«Депрессия все-таки — это минимум две недели негативного фона настроения», — заявил медик.

По его словам, при ментальном недуге привычные вещи, например еда или секс, не приносят радости. Человек не способен отвлечься, чтобы стало легче. Кроме того, такие пациенты часто думают о себе плохо: «Я ничтожный, я ничего не достоин», добавил медик.