Врач Шуриков: разучивание стихов и новые знакомства помогут замедлить старение мозга | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:36 Врач Шуриков: разучивание стихов и новые знакомства помогут замедлить старение мозга

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Задумываться об интеллектуальном здоровье необходимо уже в молодости, так как мозг начинает стареть в 25 лет. Сохранить разум в тонусе помогут определенные упражнения, рассказал невролог Максим Шуриков в беседе с «ТСН24».

Врач посоветовал меньше смотреть телевизор и уделять время непривычным занятиям.

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«Читайте больше новых книг, разгадывайте кроссворды. <…> Пассивное получение знания не дает нам должного результата», — отметил эксперт.

По его словам, эффективность также покажут разучивание стихов и общение с новыми людьми. Кроме того, Шуриков предложил сменить стандартный маршрут для выстраивания нейронных связей.