Врач Шуппо заявила, что квашеная капуста превосходит лимоны по содержанию витамина С

Квашеная капуста по праву носит звание народного суперфуда. О пользе этого продукта рассказала «Известиям» научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
Специалист отметила, что квашеная капуста, приготовленная через ферментацию, по количеству витамина С превосходит даже лимоны. Она также богата железом, калием, магнием и клетчаткой.
Регулярное употребление этого продукта поддерживает микробиоту и восстанавливает желудочно-кишечный тракт. Квашеная капуста полезна для сосудов и иммунной системы. Она помогает диабетикам регулировать уровень глюкозы, заключила Шуппо.
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