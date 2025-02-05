Врач Шульга посоветовала не хранить молочные продукты в дверце холодильника

По словам врача, молочные продукты следует держать в холодильнике, избегая размещения на дверцах, где температура обычно выше.

«Лучше всего для этого подойдет задняя часть нижней или верхней полки, ближе к морозильной камере. Именно там будет оптимальная температура — около двух-трех градусов по Цельсию», — отметила медик.

Кисломолочные продукты также требуют хранения в холоде. Эксперт рекомендовала оставлять сметану и творог перевернутыми вверх дном. Вакуум у днища замедлит рост бактерий, пояснила специалист.