Врач Шубин предупредил об опасности использования мешочка с солью при насморке

В Сети существует множество «народных» способов борьбы с насморком, но не все из них безопасны. Врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр и младший научный сотрудник РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Дмитрий Шубин предупредил о рисках некоторых методов, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, прикладывать к носу мешочек с солью или теплое яйцо — большая ошибка. Такой подход может усилить воспаление и навредить лечению.

Шубин также посоветовал не использовать соки растений, например чеснока или лука, так как они раздражают слизистую и могут вызвать ожоги. Промывание носа неподготовленной водой также опасно из-за риска проникновения бактерий.

Врач рекомендовал при первых признаках простуды использовать проверенные методы: промывания солевыми растворами из аптеки, обильное питье, отдых и своевременное обращение к специалисту.