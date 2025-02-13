Врач Шубин посоветовал использовать капли от насморка не дольше семи дней

При выраженной заложенности носа в начале простудного заболевания допустимо применение сосудосуживающих капель или спреев, но не более семи дней подряд. Об этом заявил оториноларинголог-фониатр Дмитрий Шубин в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, ограничение по длительности использования этих препаратов обусловлено риском привыкания. Однако риски несет и полный отказ от лекарства. Сильная заложенность носа способна обернуться закупоркой соустий, соединяющих носовую полость с пазухами.

«Повышается риск присоединения бактериальной инфекции и развития синусита», — предупредил врач.

Специалист также рекомендовал гипертоникам и беременным женщинам проявлять особую осторожность при использовании данных препаратов, добавил aif.ru.