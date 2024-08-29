Врач Шмелева рассказала, что регулярное употребление коровьего молока существенно ускоряет рост ребенка

Врач-терапевт Яна Шмелева в беседе с Regions.ru рассказала о незаменимой пользе коровьего молока для здоровья ребенка. По словам медика, этот продукт существенно ускоряет рост малышей.

Медик сослалась на исследования ученых, которые выяснили, что трехлетние дети, ежедневно употребляющие по чашке молока, в среднем стали выше своих сверстников на 1,5 сантиметра.

Как написал сайт kp.ru, коровье молоко включает в состав подходящие белки, жиры и аминокислоты, которые способствуют росту. Рекомендуемая норма молока для детей — 300 граммов в сутки.