Врач Шмелева посоветовала не запивать лекарства соками из-за риска получить отравление

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева рассказала, чем нельзя запивать препараты. В список попала минералка, ионы которой вступают в реакцию с рядом лекарств, сообщил News.ru.
По словам врача, чай и кофе препятствуют усвоению ингредиентов средства. Опасно использовать в таком случае и соки, так как фруктовые кислоты изменяют структуру лекарственных веществ. Как результат — изменение ожидаемого эффекта, например отравление.
Медик предостерегла от употребления алкоголя вместе с препаратами. Такой микс наносит серьезный удар по печени. Особую осторожность нужно проявлять при приеме антидепрессантов, антибиотиков и анальгетиков.
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