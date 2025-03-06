Врач Шляпошников: для профилактики кариеса следует выбирать пасты с фторидами

Стоматолог Наил Шляпошников в беседе с RT поделился рекомендациями, как выбрать зубную пасту. Врач советует обращать внимание на состояние зубов и подбирать средство для утренней или вечерней чистки полости рта.

Для профилактики кариеса следует выбирать пасты с фторидами, кальцием, цитратом цинка, ксилитолом и гидроксиапатитами. Снизить чувствительность зубов помогут составы с фосфосиликатом натрия и кальция, а также с гидроксиапатитом калия, аргинином и различными соединениями калия, написал сайт Infox.

Пасты с минеральными солями и производными фтора укрепляют эмаль. Чтобы устранить налет, необходимы абразивные вещества, такие как диоксид титана, карбонат натрия или магния, фосфатные соли. Для мягкого воздействия на десны добавляют растительные экстракты: зеленый чай, шалфей, эвкалипт.

При выборе пасты для ежедневного ухода нужно обращать внимание на уровень абразивности RDA. Он должен быть в диапазоне от 30 до 80. Это поможет защитить эмаль и десны, предотвратить кариес.