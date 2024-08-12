Врач Шкитин призвал россиян не употреблять кабачки с толстой кожицей

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин в беседе с «Газетой.Ru» призвал не употреблять кабачки с толстой кожицей.

По словам медика, вкус маленьких кабачков заметно отличается от пересохших овощей.

«Если срезать кабачок маленьким, то стромы этого овоща, которые этот овощ питают, будут небольшими и не будут портить вкус овоща», — процитировал Ura.ru специалиста.

Шкитин также посоветовал не готовить кабачки на сковороде вместе с маслом. Такой продукт, по его словам, резко становится калорийным.