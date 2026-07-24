Врач Шитова предупредила об опасности овощей с придорожных грядок

Овощи и фрукты с огорода могут навредить, если грядки расположены у дорог, гаражей или старых построек. Терапевт Екатерина Шитова объяснила, что такие продукты накапливают вредные вещества, сообщает NEWS.ru .

Овощи и фрукты с собственного огорода не всегда безопасны. Шитова обратила внимание на то, что продукция с грядок у дорог, гаражей и старых построек может повышать риск хронических и онкологических заболеваний.

По словам врача, в такой почве накапливаются тяжелые металлы и остатки топлива. Эти вещества переходят в растения, особенно в корнеплоды и зелень, и при длительном употреблении могут вредить здоровью, передает Ura.ru.

Шитова также предупредила об опасности частого использования азотных удобрений. Из-за них овощи накапливают нитраты. Врач отметила, что особенно уязвимы маленькие дети: высокие разовые дозы нитратов связаны с развитием метгемоглобинемии, или «синдрома синего ребенка».