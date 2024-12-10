Врач Шишонин рассказал, что ходьба способствует увеличению продолжительности жизни

Частая ходьба способствует увеличению продолжительности жизни и обновлению клеток организма. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.
Медик пояснил, что больше всего костного мозга находится в костях таза и ног. Когда человек двигает ногами или ходит, он улучшает снабжение кислородом и питательными веществами клетки костного мозга, давая возможность им размножаться. К тому же ходьба снижает развитие хронических заболеваний, написали «Известия».
Врач обратил внимание на пользу получасовой прогулки перед сном, а также на оздоравливающую ходьбу по утрам в быстром темпе. Тем, у кого нет возможности много гулять по улице, можно ходить дома или в спортзале на беговой дорожке.
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