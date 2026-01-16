Врач Шилова указала на опасность длительного использования сосудосуживающих капель для глаз

Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подчеркнула, что длительное применение капель для глаз может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, сосудосуживающие капли, используемые для улучшения внешнего вида глаз, могут нанести больше вреда, чем пользы. Они сушат глазную поверхность и могут усугубить инфекционные состояния.

Шилова отметила: «Длительное воздействие таких препаратов ведет к тому, что глазная поверхность еще больше высыхает, возникают трофические нарушения». Врач также подчеркнула, что даже препараты для увлажнения следует использовать по рекомендации офтальмолога.