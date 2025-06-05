Врач Шилова предупредила о риске слепоты из-за некачественных линз

Низкокачественные контактные линзы, купленные на маркетплейсах или сторонних онлайн-ресурсах, могут серьезно навредить зрению. Об этом сообщила офтальмолог высшей категории, профессор и доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью «Москве 24» .

Специалист объяснила, что подобные изделия часто вызывают повреждения роговицы и появление микроцарапин. Кроме того, из-за неправильной формы и чрезмерной толщины линз уже через несколько часов ношения у пользователей может возникать выраженный дискомфорт, напоминающий ощущение песка в глазах, написал сайт aif.ru.

«Также у них низкий коэффициент кислородной проницаемости, что вызывает кислородное голодание роговицы. Это приводит к развитию осложнений, вплоть до образования помутнений – бельма», — заявила она.

Врач подчеркнула, что избавиться от таких последствий возможно лишь при помощи лазерной коррекции или трансплантации роговицы, в противном случае человек может полностью лишиться зрения.

Шилова отметила, что использование некачественных или неподходящих линз повышает вероятность занесения инфекции и развития язвенных поражений роговицы. Это может закончиться помутнением глаза и даже необратимой утратой зрения.