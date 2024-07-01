Врач Шевелева: грудное молоко формирует у ребенка правильную микробиоту

С грудным молоком матери ребенок получает необходимые вещества, которые формируют правильную микробиоту. Об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Шевелева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, ежедневно малыш должен получать те олигосахариды грудного молока, которые становятся субстратом правильного формирования бифидобактерий. Без них может возникнуть обезогенный фенотип, что чревато накоплениями в виде жира.
Шевелева посоветовала мамам максимально сохранять грудное вскармливание.