Врач Шестакова сообщила, что ферментированные продукты содержат немного пробиотиков

Пробиотики и пребиотики необходимы для здоровья кишечника. Об источниках полезных бактерий рассказала врач Эллада Мордвинцева в беседе с « Газетой.ru ».

Полезные микроорганизмы содержатся в кисломолочных напитках и ферментированных овощах, таких как квашеная капуста и кимчи. Однако такие продукты не могут заменить лекарственные средства.

«В ферментированных продуктах пробиотические культуры присутствуют в очень малых количествах. Особенно это касается кисломолочной продукции — в ней содержится кисломолочная палочка, а некоторые производители обогащают свой продукт бифидобактериями», — рассказала Мордвинцева.

По ее словам, чтобы получить количество бифидобактерий из кефира, эквивалентное одной таблетке сертифицированного пробиотика, нужно было бы выпить 200 литров такого напитка, добавили «Известия».