Врач Шелепов: беспричинное появление гематом может свидетельствовать о варикозе | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:05 Врач Шелепов: беспричинное появление гематом может свидетельствовать о варикозе

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При появлении синяков без видимой причины стоит обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказал травматолог Александр Шелепов в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По его словам, образование гематом способно спровоцировать, например, варикозное расширение вен. Однако в данном случае зачастую наблюдается еще и сосудистая сеточка, добавил сайт kp.ru.

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Кроме того, проблема может возникнуть из-за дефицита витаминов С, К, Р. В некоторых случаях так проявляется реакция на прием антидепрессантов и анальгетиков, пояснил врач.