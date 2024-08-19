Врач Шархун посоветовала при гастрите питаться от четырех до пяти раз в день

При наиболее распространенной форме гастрита с повышенной кислотностью рекомендуется дробное питание — от четырех до пяти раз в день, с соблюдением фиксированных часов приема пищи. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-гепатолог и специалист общей практики, профессор Ольга Шархун.

По ее словам, необходимо избегать продуктов, способствующих повышению кислотности, таких как жирные бульоны. Лучше заменять их на овощные или молочные супы. Кроме того, следует отказаться от острых и пряных блюд, маринадов, копченостей и жареной пищи. Из напитков предпочтение лучше отдать сладким фруктовым сокам, негазированным минеральным водам, а также какао или киселю, так как они помогают снять симптомы. Алкоголь, кофе и чай лучше исключить, посоветовала специалист.

В случае хронического гастрита с пониженной кислотностью, наоборот, стоит включить в рацион продукты, способствующие выработке кислоты, такие как бульоны. Врач также рекомендовала исключить продукты, которые долго перевариваются, к которым относятся сдобное тесто, блины, рис и ржаной хлеб.