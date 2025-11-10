Врач Шарафетдинов подчеркнул, что избежать развития диабета второго типа поможет правильное питание

Избежать развития диабета второго типа помогут правильное питание и активный образ жизни. В интервью KP.RU врач-эндокринолог Андрей Шарафетдинов отметил, что современный темп жизни, избыточное питание, недостаток движения и хронический стресс способствуют ожирению и увеличивают риск заболевания.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение продуктам, богатым белком, минералами и микроэлементами, таким как птица, рыба, яйца и молочные продукты. Также он советует ограничить потребление хлебобулочных изделий, картофеля, колбасы и сладостей, заменяя их овощами и фруктами с низким содержанием сахара.

Шарафетдинов подчеркнул: «Важно в целом снизить калорийность питания». Для людей с ожирением снижение массы тела на 5–7% за 6–12 месяцев может быть полезным, но для этого нужна сильная мотивация, целеустремленность и поддержка близких.

Регулярные физические нагрузки не менее двух с половиной часов в неделю помогают снизить невосприимчивость к инсулину. По словам эксперта, занятия днем или вечером особенно эффективны для работы поджелудочной железы и обмена веществ.