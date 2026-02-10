Врач Шабалина предупредмла, что пыльные вещи могут привести к аллергии

Врач-аллерголог Оксана Шабалина в беседе с «Москвой 24» предупредила, что увлечение вещами, покрытыми пылью, может обернуться серьезными аллергическими реакциями. По словам эксперта, такое хобби является сомнительным, поскольку клещ, живущий в частицах пыли, способен вызывать агрессивные аллергические реакции.

Аллергический дебют и контактный дерматит могут развиться у любителей пыльных вещей. Как отметила врач, даже если человек ранее не был чувствителен к пыли, ее большая концентрация в пространстве может спровоцировать аллергию. Это может произойти на фоне ослабления слизистого барьера, например, при ОРВИ, или из-за длительного нахождения в очень сухом помещении.

Шабалина добавила, что у аллергиков пыль может стать причиной обострения бронхиальной астмы, атопического дерматита и аллергического ринита. Кроме того, частое соприкосновение с пыльной поверхностью может привести к местному раздражению и развитию контактного дерматита, особенно если кожные покровы склонны к сухости.

Ситуация становится наиболее опасной, если симптомы начавшейся аллергии игнорируются и человек продолжает контактировать с пылью. Постепенно может развиться отек Квинке, и в таком случае придется вызывать скорую помощь, заключила доктор.