Врач Шабалина предупредила о возможной аллергии на укусы комаров и мошек

Укусы комаров, мошек и слепней могут спровоцировать серьезную аллергическую реакцию. Об этом рассказала иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По ее словам, такой ответ формируется на проникновение слюны насекомых с токсичными компонентами в ткани, добавил «7Дней.ru».

В некоторых случаях, отметила врач, контакт с кровососущими приводит к развитию такого заболевания, как симулидотоксикоз. Его характеризуют учащенное сердцебиение и повышенная температура. В зоне риска находятся аллергики.

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