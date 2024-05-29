Врач Шабалина предупредила о возможной аллергии на укусы комаров и мошек

Укусы комаров, мошек и слепней могут спровоцировать серьезную аллергическую реакцию. Об этом рассказала иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина в беседе с сайтом « Доктор Питер ».

По ее словам, такой ответ формируется на проникновение слюны насекомых с токсичными компонентами в ткани, добавил «7Дней.ru».

В некоторых случаях, отметила врач, контакт с кровососущими приводит к развитию такого заболевания, как симулидотоксикоз. Его характеризуют учащенное сердцебиение и повышенная температура. В зоне риска находятся аллергики.