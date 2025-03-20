Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Пациентки нередко игнорируют важные симптомы болезни, заявил маммолог-онколог Максим Сецко в разговоре с Lenta.Ru.
По статистике, одна из восьми женщин сталкивается с этим недугом в течение жизни. Шансы на успешное лечение зависят от стадии обнаружения заболевания, привел слова доктора сайт «Свободная пресса».
Многие не знают о других признаках рака молочной железы, помимо известного симптома — появления плотного узла в груди или подмышечной области. Врач рекомендует обратить внимание на «лимонную корку» — бугристость кожи молочной железы, изменение формы и положения ареолы, стянутость кожи, изменение цвета кожи и выделения из соска вне периода беременности или кормления грудью.
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