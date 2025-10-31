Врач Сети предупредил о риске развития ожирения при отказе от завтрака

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сети перечислил утренние привычки, которые могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Об этом сообщило « АБН24 » со ссылкой на Daily Mail

По словам врача, главной ошибкой является пропуск завтрака. Длительные промежутки между приемами пищи увеличивают риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Кроме того, среди последствий — вздутие живота из-за замедления работы кишечника.

Также специалист не рекомендовал пить кофе натощак, поскольку это может вызвать изжогу и раздражение слизистой оболочки желудка. Медик посоветовал начинать день со стакана воды и легкого перекуса, а затем уже употреблять бодрящий напиток, добавил телеканал «Санкт-Петербург».