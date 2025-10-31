Врач Сети предупредил о риске развития ожирения при отказе от завтрака
Американский гастроэнтеролог Саурабх Сети перечислил утренние привычки, которые могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на Daily Mail
По словам врача, главной ошибкой является пропуск завтрака. Длительные промежутки между приемами пищи увеличивают риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Кроме того, среди последствий — вздутие живота из-за замедления работы кишечника.
Также специалист не рекомендовал пить кофе натощак, поскольку это может вызвать изжогу и раздражение слизистой оболочки желудка. Медик посоветовал начинать день со стакана воды и легкого перекуса, а затем уже употреблять бодрящий напиток, добавил телеканал «Санкт-Петербург».