Врач Сергеев: «вдовий горб» может образоваться из-за мышечного дисбаланса

Пластический хирург Денис Сергеев объяснил «Газете.ru» причины образования «вдовьего горба» — скопления жировой ткани в области шеи и верхней части спины.
По словам врача, у женщин данное состояние может быть вызвано менопаузой, сопровождающейся снижением уровня эстрогена и усиленным перераспределением жировой ткани. У мужчин же один из факторов — нарушение обмена тестостерона.
Не менее важной причиной, добавил медик, является неправильная осанка и мышечный дисбаланс. Постоянное наклонение головы, например при длительной работе за компьютером, влияет на тонус мышц и усугубляет проблему. Роль также играют избыточный вес и наследственность.
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