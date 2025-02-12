Врач Сергеев: «вдовий горб» может образоваться из-за мышечного дисбаланса

По словам врача, у женщин данное состояние может быть вызвано менопаузой, сопровождающейся снижением уровня эстрогена и усиленным перераспределением жировой ткани. У мужчин же один из факторов — нарушение обмена тестостерона.

Не менее важной причиной, добавил медик, является неправильная осанка и мышечный дисбаланс. Постоянное наклонение головы, например при длительной работе за компьютером, влияет на тонус мышц и усугубляет проблему. Роль также играют избыточный вес и наследственность.