Врач Вера Сережина рассказала, что сладкие алкогольные напитки наносят двойной вред организму. Они содержат не только спирт, но и сахар. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.
Доктор объяснила, что сладкие ликеры и коктейли опасны тем, что вредят организму через алкоголь и через сахар. Также не стоит смешивать разные виды алкоголя и пить на голодный желудок — так алкоголь всасывается быстрее, а печень получает дополнительную нагрузку.
Медик напомнила, что пищеварение сильно затрудняют салаты с майонезом, жареное мясо или пряные блюда. Соленые закуски задерживают жидкость в организме. Поэтому лучше выбрать простую чистую воду в качестве напитка и сопровождения к алкоголю. Это снизит риск похмелья, добавил kp.ru.
На прямую линию с Путиным пустили недружественные СМИ
Названо число тяжело раненных пассажиров при сходе вагонов в Мурманской области
Акция по донорству крови пройдет в Одинцове 21 декабря
Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске
Победителей конкурса по робототехнике наградили в Люберцах
Среди тяжело пострадавших пассажиров поезда под Мурманском оказался подросток
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте