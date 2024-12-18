Врач Вера Сережина рассказала, что сладкие алкогольные напитки наносят двойной вред организму. Они содержат не только спирт, но и сахар. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО .

Доктор объяснила, что сладкие ликеры и коктейли опасны тем, что вредят организму через алкоголь и через сахар. Также не стоит смешивать разные виды алкоголя и пить на голодный желудок — так алкоголь всасывается быстрее, а печень получает дополнительную нагрузку.

Медик напомнила, что пищеварение сильно затрудняют салаты с майонезом, жареное мясо или пряные блюда. Соленые закуски задерживают жидкость в организме. Поэтому лучше выбрать простую чистую воду в качестве напитка и сопровождения к алкоголю. Это снизит риск похмелья, добавил kp.ru.