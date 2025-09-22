Врач Сережина рассказала, что малокалорийные продукты могут мешать похудению

Врач Вера Сережина сообщила РИАМО , что некоторые полезные и низкокалорийные продукты могут вызвать хроническое воспаление и препятствовать снижению веса.

Как пояснила специалист, иммунная система порой реагирует на овощи, фрукты или крупы как на «чужаков», вызывая задержку жидкости в организме. Важно выяснить, есть ли у человека пищевая непереносимость, которая может проявляться через сыпь, головную боль, отеки, усталость и лишний вес.

«Определить продукты, которые поддерживают воспаление, без лабораторных методов невозможно. Традиционно в таких случаях врачи-аллергологи просят заполнять пищевой дневник в течение двух недель», — отметила медик.

По ее словам, пищевая непереносимость может быть связана с серьезными состояниями: синдромом раздраженного кишечника, воспалительными заболеваниями ЖКТ, мигренями и депрессией, добавила газета «Петербургский дневник».