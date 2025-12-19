Врач Сережина предупредила о риске снижения либидо из-за режима в праздники

Изменение распорядка дня, обилие жирной пищи и алкоголя в новогодние праздники влияют на самочувствие и сексуальную активность. Подробнее рассказала врач Вера Сережина в беседе с « Известиями ».

По ее словам, сбой привычного ритма жизни — один из главных факторов снижения либидо. Неправильный режим сна, поздние ужины и низкая физическая активность влияют на работу нервной и эндокринной систем.

«У женщин гормональный баланс особенно чувствителен к таким изменениям. На фоне нарушения привычного режима жизни может меняться работа яичников, что иногда приводит к сбоям менструального цикла, включая задержки», — отметила медик.

Она также предупредила, что алкоголь и жирная пища перегружают печень, участвующую в метаболизме половых гормонов. Это влияет на их синтез и утилизацию, что отражается на сексуальном влечении и репродуктивной функции. У мужчин снижение либидо часто связано с алкоголем, который временно снижает уровень тестостерона и ухудшает качество спермы.