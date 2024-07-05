Врач Сережина предостерегла от употребления дождевой воды из-за содержания вредных веществ

Привычка ловить капли дождя ртом может представлять опасность для здоровья. Об этом рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО .

По ее словам, такая вода зачастую содержит вредные химические вещества и бактерии. Формируясь в атмосфере, капли впитывают выхлопные газы и промышленные выбросы, добавил сайт therussiannews.ru.

Эксперт отметила, что при употреблении дождевой воды человек рискует получить отравление. Кроме того, среди последствий — аллергические реакции.