Врач Сережина предостерегла от употребления дождевой воды из-за содержания вредных веществ

Привычка ловить капли дождя ртом может представлять опасность для здоровья. Об этом рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.

По ее словам, такая вода зачастую содержит вредные химические вещества и бактерии. Формируясь в атмосфере, капли впитывают выхлопные газы и промышленные выбросы, добавил сайт therussiannews.ru.

Эксперт отметила, что при употреблении дождевой воды человек рискует получить отравление. Кроме того, среди последствий — аллергические реакции.

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