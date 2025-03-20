Врач Сепп: кремы с бензоилпероксидом могут представлять опасность для человека

Кремы с бензоилпероксидом, используемые для борьбы с акне, могут представлять опасность при неправильном хранении или применении. Доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при воздействии высоких температур и ультрафиолетового излучения бензоилпероксид может разлагаться, выделяя бензол и активные радикалы.

Эти вещества могут повредить кожные покровы.

Сепп подчеркнул, что бензол является канцерогенным и токсичным соединением, и даже минимальное его воздействие нежелательно для человека. Он также рекомендовал обращаться к врачам для выбора безопасных и эффективных средств, написали «Известия».

Если строго следовать нормам и правилам, риск образования бензола минимален. Однако, если вы хотите избежать риска, можно заменить бензоилпероксид на альтернативные компоненты, такие как салициловая кислота, азелаиновая кислота, ретиноиды или масло чайного дерева, порекомендовал Сепп.