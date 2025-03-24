Врач Семина: усталость и частые простуды могут указывать на авитаминоз

Весной многие сталкиваются с авитаминозом — дефицитом витаминов и минералов, который может вызвать функциональные нарушения в организме. Врач Надежда Семина рассказала «Известиям» о причинах этого состояния.

Как отметила специалист, основные факторы риска включают изменение рациона зимой, снижение солнечной активности и замедление обмена веществ. Симптомы авитаминоза разнообразны: усталость, частые простуды, проблемы с пищеварением.

Дефицит конкретных витаминов проявляется по-разному: недостаток витамина C вызывает кровотечения из десен, витамин D — ломоту в костях, витамин B12 — усталость и проблемы с памятью, витамин A — ухудшение зрения, витамин E — сухость кожи и мышечную слабость.

Для профилактики доктор посоветовала поддерживать сбалансированное питание, обеспечивать достаточное потребление свежих овощей и фруктов, а также следить за уровнем витамина D.